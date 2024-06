Mercato Udinese / Lotito incontra i Pozzo: i dettagli sull’affare Samardzic

La richiesta del club friulano non è cambiata e si aggira sempre sui 25/30 milioni di euro. Una cifra che i biancocelesti è molto difficile possano sostenere. Proprio per questo motivo stanno cercando di inserire contropartite come Basic e Akpa Akpro che non convincono i Pozzo. Una soluzione ancora lontanissima e una chiusura d'affare che non sembra vicina. Cambiando rapidamente discorso, il punto sul blitz per Walace <<<