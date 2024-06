Calciomercato Udinese / Lotito ci prova: due contropartite per Samardzic

Claudio Lotito prova il suo classico colpo di mercato. In questo caso è stato puntato Lazar Samardzic, tutti i dettagli e le contropartite

Claudio Lotito ha detto la sua ed ha messo il mirino su centrocampista dell'Udinese Lazar Samardzic per il post Luis Alberto. Il calciatore serbo è sicuramente uno dei migliori giovani centrocampisti in circolazione e proprio per questo la squadra capitolina prova a chiudere l'affare inserendo due contropartite. Andiamo a vedere nel dettaglio di chi si tratta.