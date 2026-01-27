Una vittoria che da grande fiducia e fa capire quanto i bianconeri di mister Kosta Runjaic sanno fare la differenza e possono far male a tutte le avversarie in campionato. Contro il Verona una delle migliori prove della stagione, logicamente non possiamo fare altro che pensare anche a questi ultimi giorni di mercato.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese | Lotta Pozzo-Marotta: i bianconeri tentano il colpo
udinese
Calciomercato Udinese | Lotta Pozzo-Marotta: i bianconeri tentano il colpo
Una vera e propria lotta serrata per un colpo importante di mercato. Ecco tutti i dettagli e il punto sul mercato in entrata ed in uscita
Sta prendendo quota una trattativa molto interessante che riguarda uno dei difensori più importanti del panorama calcistico europeo. Giovane e con grandissimo margine di crescita. Ecco tutti i dettagli sulla lotta con i neroazzurri <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA