Calciomercato Udinese | Lovric-Fiorentina, si chiude? Gli aggiornamenti

Sandi Lovric continua a fare la differenza sul campo da gioco in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli sull'addio

Sandi Lovric vede il suo futuro lontano da Udine? Queste sono state le dichiarazioni di diversi giornalisti sportivi nel corso delle ultime giornate. La realtà pare essere ben diversa visto che il club non ha nessuna intenzione di cederlo per una cifra irrisoria e di conseguenza serve un'ottima offerta per convincere l'Udinese a privarsi del suo centrocampista.