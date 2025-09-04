Calciomercato Udinese – Lovric saluta il club? Ecco dove sarà il suo futuro

Sandi Lovric ricomincia il suo lavoro in vista dei prossimi incontri di campionato. Il calciatore sloveno non vede l'ora di riprendere e soprattutto di potersi ritagliare uno spazio importante nel corso della prossima stagione. C'è da capire con quale squadra potrebbe arrivare questa chance.
Le ultime ore sembrano avvicinare in maniera definitiva il possibile addio di Sandi Lovric al club bianconero. Non perdiamo un secondo
Al momento l'Udinese lo ha fatto vice capitano, ma la società o meglio il tecnico ha fatto capire che nel corso di quest'annata rischia di esserci poco spazio (soprattutto se Arthur Atta e Piotrowski dovessero confermarsi in questo stato di forma). Passiamo al mercato e soprattutto al futuro del calciatore sloveno <<<
