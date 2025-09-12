La pausa nazionali è terminata e di conseguenza l'Udinese si prepara a tornare sul campo da gioco. La squadra di mister Kosta Runjaic non vede l'ora di poter tornare sul campo per dire la sua e fare la differenza sotto tutti i punti di vista, oltre che per confermare la grande vittoria contro i neroazzurri di Christian Chivu.
Calciomercato Udinese – Lovric ai saluti? La scelta finale della società
L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Nel corso delle prossime ore potrebbe arrivare una novità importante all'interno della formazione. C'è un calciatore su tutti che è (senza ombra di dubbio) pronto per una nuova avventura. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro. Lovric ai saluti? Il punto <<<
