Calciomercato Udinese – Lovric verso l’addio? Offerta dalla Serie A

La prova di Coppa Italia va dimenticata il prima possibile e la squadra bianconera sta cercando in ogni modo di costruire un importante futuro davanti a se. Il campionato è il primo obiettivo e la parte sinistra della classifica fattibile, proprio per questo diviene importante la prossima sfida.
Lovric continua a lavorare sul campo ed in vista dei prossimi incontri di campionato. Per il calciatore fondamentale capire il suo apporto
Nel preparare il match, c'è anche da fare il punto con il mercato visto che un calciatore potrebbe salutare definitivamente la compagine bianconera. Non perdiamo tempo ed ecco tutti i dettagli sul possibile addio <<<
