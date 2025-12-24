mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Lovric verso l’addio? Tre squadre interessate

Sandi Lovric verso l'addio e l'inizio di una nuova avventura lontano da Udine? Ecco tutti i dettagli sulle tre squadre interessate al colpo
La squadra bianconera sta vivendo una situazione tutt'altro che semplice. Il team gestito dalla famiglia Pozzo si trova a lavorare dopo una delle sconfitte più importanti delle ultime annate e proprio per questo motivo si sta cercando di ritrovare compattezza a partire dal prossimo match con i biancocelesti.

Tanti i nomi che potrebbero iniziare una nuova avventura nel corso del prossimo gennaio e tra questi c'è anche quello del centrocampista sloveno che fino a quest'anno ha sempre avuto un ruolo importante. Tutti i dettagli sul futuro del vice capitano <<<

