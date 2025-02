Calciomercato Udinese – Lucca via a giugno? Tutte le squadre interessate

Nove reti in 23 presenze per Lorenzo Lucca , un campionato di primissimo livello per un attaccante che nelle ultime due stagioni sta superando tutti i suoi avversari e sta guadagnando posizioni nella gerarchia della nazionale italiana e del Commissario Tecnico Luciano Spalletti .

Proprio questo gennaio ci sono stati i primi seri assalti per il suo futuro lontano dall'Udinese e per le sue prestazioni. L'Atalanta ci ha provato in ogni modo dopo l'infortunio di Gianluca Scamacca. 30 milioni non sono bastati. Adesso inizia il rebus estivo e sono ben tre le società sulle sue orme. Ecco tutti i dettagli <<<