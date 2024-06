Calciomercato Udinese / Lucca non solo il Napoli, c’è anche un altro team

Lucca è senza ombra di dubbio uno degli attaccanti più richiesti all'interno del panorama italiano. Non solo il Napoli, anzi molto altro

Lorenzo Lucca con le sue otto reti e quattro assist ha convinto tutti nel corso della passata stagione di campionato. Per gran parte dell'annata si è caricato sulle spalle una squadra davvero sterile dal punto di vista offensivo e permesso all'Udinese di ottenere una salvezza tutt'altro che semplice. Ora, però, ci sono due squadre sulle sue tracce.

Il primo team che non vede l'ora di poter chiudere questa operazione è il Napoli. Gli azzurri, però, devono attendere la scelta sul futuro del Cholito Simeone. Solo dopo aver fatto il punto si potrà tentare l'affondo. Nelle ultime ore, però, anche la Fiorentina vuole provare a chiudere il colpo. Ricordiamo che l'Udinese non cederà il calciatore per meno di 20 milioni di euro. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutte le ultime sul nuovo coach <<<