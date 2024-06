Mercato Udinese | Lucca il preferito dei Viola: atteso incontro con Riso

La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante che possa fare la differenza. Belotti non ha convinto e Nzola e sul punto di fare le valigie. Tra i tanti nomi sondati, quello di Lorenzo Lucca per adesso sembra essere il più caldo. Come sottolineato dalla Nazione, il giocatore piace ai viola ma l'Udinese sta facendo muro. La richiesta è di 15 milioni di euro, ma la volontà dei Pozzo sarebbe quella di non cedere il proprio bomber.