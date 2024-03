Mercato Udinese / Lucca verrà riscattato? Caccia al nuovo bomber

Lorenzo Lucca verrà riscattato dall'Udinese ? Il centravanti infatti è arrivato quest'estate in prestito con diritto di riscatto fissato a circa sette milioni di euro. Uno degli affari economicamente più dispendiosi della passata stagione. Proprio per questo motivo la domanda sorge spontanea .

Tutto dipende da come terminerà la stagione della squadra gestita da Gabriele Cioffi. Infatti se non dovesse esserci la permanenza nella massima serie del campionato italiano, non dobbiamo totalmente escludere una possibile e completa rivoluzione. Logicamente se la squadra invece dovesse restare in Serie A continuerà l'avventura del centravanti in quel di Udine.