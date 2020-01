L’Udinese guarda in Perù per un nuovo attaccante

L’Udiense cvonqunia a guardare al Sudamerica per il suo mercato in entrata. L’ultimo nome accreditato è quello di Kevin Quevedo, attaccante che può giocare sia a sinistra sia a destra ed oramai ex Alianza Lima in Perù. Il contratto del giocatore è andato in scadenza il 31 dicembre 2019 e non è stato raggiunto fin accordo per il prolungamento.

Il 23enne aspetta in vacanza con la sua famiglia novità sul suo futuro e l’Udinese (assieme al Parma) sarebbe molto interessata ad ingaggiarlo, anche se va riferito che sul giocatore ci sono parecchi club francesi (tra cui il Nantes) e brasiliani (il Fluminense).