Notizie Udinese | Makengo torna in Serie A? Diversi club su di lui

Una mezz'ala fisica, brava nel recupero palla e protagonista di 66 presenze e un gol con la maglia dei friulani addosso. E' la storia di una recente conoscenza dei bianconeri che ora potrebbe tornare a giocare in Serie A. Con la retrocessione del Lorient, Jean Viktor Makengo è infatti stato messo sul mercato. Il centrocampista francese, che in Italia si era fatto notare appunto all’Udinese, ha già diversi estimatori in serie A. Empoli, Lecce e Verona sarebbero infatti sulle sue tracce. Per la mezzala francese classe ’98 si profila quindi un ritorno nella massima serie italiana dopo solo un anno e mezzo.