Calciomercato Udinese | Makengo verso il ritorno in A: Lecce avanti

66 presenze e un gol con l'Udinese, poi il trasferimento in Ligue 1. Jean Viktor Makengo ha vestito in questa stagione e mezzo la maglia del Lorient che però è culminata con la retrocessione in Ligue 2. Ora la squadra francese, per evidenti motivi, lo ha messo sul mercato per cercare di fare cassa. Il centrocampista francese, che in Italia si era fatto notare appunto all’Udinese, ha già diversi estimatori in serie A. Empoli, Lecce e Verona sarebbero infatti sulle sue tracce. Per la mezzala francese classe ’98 si profila quindi un ritorno nella massima serie italiana dopo solo un anno e mezzo. La squadra più avanti sarebbero i salentini, con Corvino in cerca di una mezz'ala in grado di fare le due fasi.