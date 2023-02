Mercato Udinese – Maldini vuole Samardzic: pronto l’assalto in estate

Il talentino Lazar Samardzic è al centro delle attenzioni di tutta Italia e non solo. I rossoneri lo avrebbero individuato come vice CDK

Il talento tedesco di origini serbe sta stregando tutte le squadre contro cui gioca. Qualità in rifinitura e gran tiro i suoi punti di forza, ma il giovane centrocampista bianconero sta crescendo anche sotto diversi aspetti. Tutte le squadre lo stanno iniziando ad avvicinare e contattare, perché in molte si sono rese conto del suo incredibile potenziale. Non sarà semplice potersi assicurare un centrocampista di questo tipo, anche perché l'Udinese non ha nessuna intenzione di cedere, se non alle sue condizioni. Negli scorsi mesi, la squadra che aveva mostrato più interesse nei confronti dell'ex Red Bull Lipsia era il Napoli capolista. Ora però sembra essersi inserita un'altra big del nostro calcio.