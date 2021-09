Calciomercato Udinese – Rischia di non mangiare il panettone: altri 4 nomi

Tutto ciò che sta accadendo attorno a Gotti è ingiusto. L'Udinese gioca un buon calcio ma purtroppo non riesce a concretizzare le occasioni create. La colpa non è solo dell'allenatore ma quando si perdono 3 partite di fila bisogna puntare il dito su qualcuno.

Le voci cominciano a girare. Sui social media, i bianconeri si sono divisi in due fazioni. Quella pro-Gotti e quella che, invece, non disprezzerebbe un cambiamento sulla panchina friulana. Una cosa è certa...

La società continua ad avere piena fiducia nel suo allenatore. Adesso c'è la Sampdoria e dopo ci sarà l'ennesima sosta delle Nazionali. L'Italia scenderà in campo il 6 ottobre (ore 20:45) contro la Spagna in Nations League. Nel frattempo, continuano a circolare nell'etere friulano i nomi dei possibili sostituti di Gotti. Che piaccia o meno, resta comunque il fatto che per dovere di cronaca, vogliamo tenervi informati proprio su tutto. Ecco di chi stiamo parlando <<<