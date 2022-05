Mercato Udinese – Pablo Marì torna in bianconero? Arriva la rivelazione

La squadra bianconera continua il suo piano di crescita , stiamo parlando di un team che non vede l'ora di fare la differenza in vista della prossima stagione. Manca ancora l'ufficialità, ma il primo colpo di questa sessione stiva sembra essere molto vicino. Stiamo parlando dell'annuncio della nuova guida tecnica.

Dopo l'addio (a sorpresa) da parte di Gabriele Cioffi, la società non si è fatta trovare impreparata ed ha aperto subito dei "casting" per trovare il profilo migliore in vista di questa stagione. I colloqui delle ultime ore sembrano aver chiarito le idee e di conseguenza manca pochissimo all'ufficialità finale.

Il profilo messo sotto osservazione è quello di Andrea Sottil che non vede l'ora di poter dire la sua in un team della massima serie. Nel frattempo la società ha anche iniziato a muoversi in vista della prossima stagione. Un nome ha monopolizzato gli interessi del team. Si vuole fare il possibile per acquistarlo: il punto della situazione <<<