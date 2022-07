Mercato Udinese | Marino batte un colpo: ufficiale Ebosse

Un bel giorno per i tifosi friulani. Mentre la ciurma di Sottil sta definendo gli ultimi dettagli tattici in vista della super sfida di stasera contro il Chelsea, l'Udinese batte un colpo importante. E' infatti arrivata, nel primo pomeriggio, l'ufficialità del passaggio di Enzo Ebosse in bianconero.

Resta in giallorosso fino all’estate 2019 quando lo preleva il Le Mans con cui gioca 18 partite tra Ligue 2 coppe mettendosi in grande evidenza. Infatti, passa nel 2020 all’Angers in Ligue 1 dove disputa sei partite al primo anno per poi diventare un titolare della squadra nella passata stagione in cui ha totalizzato 27 presenza in Ligue 1 ed una in coppa di Francia.