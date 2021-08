Calciomercato Udinese – Il Re ha abdicato: Marino ha trovato il suo erede!

Quante volte nella vita abbiamo preso una decisione convinti che fosse quella giusta? Certe volte non tutto va come dovrebbe andare o come ce lo immaginiamo. Nel calcio le cose non sono poi così diverse. Tra le mura dell'Udinese c'è fermento ma allo stesso tempo anche agitazione. Marino ha a disposizione ancora tutto agosto per fornire a Luca Gotti il necessario per poter affrontare la prossima stagione con dignità e con sicurezza. Il mercato non aspetta nessuno. Ma qual è l'ultima novità in casa Udinese? I tifosi sono rimasti senza parole... <<<