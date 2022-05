Mercato Udinese – Marino ha in mente una grande operazione: i dettagli

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita e dallo scorso Febbraio si sta togliendo diverse soddisfazioni sul campo da gioco. Gabriele Cioffi è riuscito a cambiare la mentalità dei giocatori che adesso sognano e non devono più difendersi per una semplice salvezza finale.

Il prossimo match potrebbe essere decisivo, dato che si affronta il Sassuolo che (al momento) occupa l'undicesima posizione in classifica generale. Stiamo parlando di una squadra in grado di fare la differenza e di un team che sa come dire la sua in mezzo al campo. Inoltre la squadra di Alessio Dionisi vuole riscattarsi dopo la figura dell'ultima giornata.