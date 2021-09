Calciomercato Udinese – La coperta è corta / Marino ha un’idea in mente

Il calciomercato è finito da qualche giorno, ma Marino potrebbe decidere di puntare su uno svincolato. I dettagli

L'Udinese è reduce da un ottimo avvio di campionato. All'esordio i friulani hanno pareggiato in rimonta contro la Vecchia Signora, mentre nella giornata successiva si sono imposti con un netto 3-0 sul Venezia. Quattro punti conquistati su sei disponsibili. Al rientro dalla sosta ci sarà lo Spezia. Sulla carta, i ragazzi di Gotti sono i favoriti. Vedremo se riusciranno a prolungare la striscia di risultati utili. Nel frattempo, Marino è sempre al lavoro. Infatti, il calciomercato non va mai in vacanza. Il dirigente bianconero ha un'idea in mente. Ecco quale.

Coperta corta

La società bianconera ha fatto un'ottima campagna acquisti. Non ci sono dubbi. Eppure, c'è un reparto non completo al 100%. Stiamo parlando del centrocampo. Luca Gotti ha a disposizione due mediani (Jajalo e Walace) e quattro mezz'ale (Pereyra, Samardzic, Arslan e Makengo). Tuttavia, il tecnico veneto ha intenzione di schierare el tucu come seconda punta. Perciò, lo spazio lasciato dall'argentino potrebbe essere coperto con un nuovo acquisto. La stagione è lunga ed avere giocatori contati è sempre un rischio. Per questo motivo, non è escluso che Marino possa tornare alla carica per un vecchio obiettivo. Naturalmente staimo parlando di uno svincolato. Ecco di chi si tratta.

Difficile, ma non impossibile

Il calciatore di cui stiamo parlando è Nicolas Viola. Dotato di piedi buoni e specialista dei calci piazzati (soprattutto rigori), il classe '89 rappresenterebbe sicuramente un colpo di livello per diverse squadre di Serie A. Nella scorsa stagione con il Benevento ha realizzato cinque gol e fornito tre assist in diciassette partite di campionato. Un pò a sorpresa è ancora senza squadra. A parametro zero sarebbe un ottimo innesto. Tuttavia, al momento, sembra essere in pole la Salernitana che dopo Ribery è pronta a mettere sotto contratto un altro svincolato di lusso. Il calciomercato però è imprevedibile. Finchè non c'è l'ufficialità tutto può accadere. Nel frattempo, ecco le pagelle dell'amichevole di ieri. Siete d'accordo con i nostri voti? <<<