Calciomercato Udinese, Marino è inarrestabile: ecco i 2 accordi in chiusura

Ve l’avevamo accennato ieri sera. Il mercato dell’Udinese non solo non è finito ma è apertissimo su entrambi i fronti. Il versante delle entrate aspetta delle conferme importanti. Quello delle uscite, se possibile, procede a un ritmo ancor più incalzante. Manca sempre meno alla chiusura della sessione estiva di mercato. Sembra una frase fatta ma non è così. E' importante continuare a sottolinearlo perché questo è il momento di agire. Aspettare potrebbe essere deleterio. Bisogna guardare avanti con lungimiranza. Ci sono delle lacune, non tanto nell’11 titolare, quanto piuttosto tra le riserve, che devono essere colmate. Prima di poter fare ciò, però, bisogna vendere. Ed è proprio questo l’argomento centrale di questo articolo. Se così fosse, Marino avrebbe davvero il via libera. Ecco che cosa sta succedendo <<<