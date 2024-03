Udinese | Marino: “Koopmeiners alla Juventus non esclude Samardzic”

L’ex responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino è intervenuto a Tv Play per parlare del mercato friulano. Per Marino l’affare tra Atalanta e Juventus per Koopmeiners si farà: "I soldi chiesti sono tanti, ma si trovano le formule, perché tra Atalanta e Juventus ci sono rapporti tali che secondo me l’operazione la faranno. Da esterno e conoscitore delle dinamiche posso dire che la Juve è avvantaggiata per l'olandese. Koopmeiners e Samardzic penso che non siano due profili in competizione l’uno con l’altro, il primo è da prendere perché pronto subito. Il secondo invece sarebbe un investimento per creare un’alternativa valida e proiettarsi verso il futuro. Non penso che uno escluda l’altro".