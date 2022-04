Mercato Udinese / Marino lo ha scelto! Ed il giovane è pronto a fare il salto

Il mercato dell'Udinese è caldissimo. Le voci parlano di grandi club che hanno bussato alla porta dei friulani. I giocatori che stanno facendo oggi le fortune dei bianconeri potrebbero in estate lasciare Udine.

Ma Marino non è uno stolto. E allora fin da ora si è messo alla ricerca di nuovi nomi da regalare a Cioffi in vista del prossimo campionato. Le ultimissime indiscrezioni parlerebbero di un interessamento per un giovane di SerieB che però è di proprietà di una big italiana.