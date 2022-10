Mercato Udinese | Marino fa sul serio per Martins: prima offerta in arrivo

I friulani hanno individuato nel giovane talento brasiliano l'attaccante bianconero del futuro. Ora c'è da convincere la Fluminense

I bianconeri sembrano essere sempre più intenzionati a non mollare la presa per quanto riguarda il brasiliano Matheus Martins. L'Udinese è da sempre un club molto attento alla crescita dei giovani sia dentro che fuori dal nostro continente e di conseguenza ci si muove sul mercato proprio in pieno stile friulano. L'obiettivo è quello di scovare diversi talenti in giro per il mondo e poi poterseli assicurare in ottica futura. Dal Brasile sono sicuri che per l'arrivo di Martins si tratta di una semplice questione di tempo.

E' infatti notizia di oggi, secondo quanto riferisce la stampa brasiliana (in questo caso tntsports.com), che Marino si sarebbe fatto avanti con una nuova proposta da 8 milioni di euro per il 90% del cartellino del giocatore. La proposta non ha però soddisfatto la Fluminense che ha rilanciato con una richiesta di 9 milioni di euro per l'85% del cartellino. Il dialogo tra le parti prosegue: il club brasiliano ha posto una sola condizione, che il giocatore rimanga in squadra in questa stagione.

Il profilo dell'attaccante — Il giocatore quest'anno era atteso dal vero e proprio salto di qualità, ma sembra aver deluso le aspettative visto che nelle ultime partite non ha giocato titolare. 41 presenze e solo sette gol segnati, troppo pochi per un attaccante che ha intenzione di fare la differenza anche nel calcio europeo. L'Udinese, però, crede fortemente nelle sue qualità e tendenzialmente la società dei Pozzo non sbaglia quasi mai questo tipo di colpi.