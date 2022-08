Mercato Udinese | Marino: per la difesa occhi puntati in Brasile

Secondo infatti le voci che giungono dai quotidiani brasiliani, l'Udinese sarebbe in corsa per acquistare un difensore che milita nel campionato carioca. Il giocatore in questione è un classe '02, di cui si dice un gran bene in patria, e per questo la concorrenza da battere risulta essere folta e agguerrita. Vediamo insieme di chi si tratta.

Dopo Rodrigo Becao, quindi, ecco che si potrebbe aggiungere in rosa un altro difensore verdeoro. Il calciatore sopracitato è Luizao, difensore ventenne di proprietà del San Paolo. Centrale mancino e dotato di un grande fisico, ha scalato presto le gerarchie di Rogerio Ceni, diventando di fatto un titolare della formazione paulista. Luizao vanta tutta la trafila nelle nazionali giovanili del Brasile, venendo attenzionato anche da Tite per la difesa verdeoro del post Mondiale. Su di lui la concorrenza è ampia, con Porto, Benfica e le inglesi alla finestra. Ovviamente l'Udinese non potrebbe entrare in competizione economica con questi club, ma potrebbe giocare d'anticipo, con il contratto del giovane difensore in scadenza a dicembre. Per questo motivo Marino è vigile, consapevole di potersi giocare le sue carte al momento giusto, in un'operazione che risulterebbe essere in perfetto stile Udinese. Il giocatore non sembra intenzionato a rinnovare e l'idea di un futuro da titolare in Serie A potrebbe stuzzicarlo, preferendo magari l'Udinese a club che già giocano la Champions League. La fine del mercato è ancora lontana, vedremo se Marino affonderà il colpo nelle prossime settimane, nel mentre ha parlato ai microfoni di Udinese Tv, ecco le sue ultimissime dichiarazioni <<<