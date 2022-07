Udinese | Ora Marino vuole vendicarsi: terremoto in arrivo – News

La stagione 2022/23 è iniziata e la formazione bianconera è già scesa in campo per le prime amichevoli, mandando anche dei buoni segnali alle altre squadre di Serie A.

Nonostante la preparazione in vista del nuovo campionato sia già iniziata, il mercato bianconero è in continua evoluzione e la dirigenza dell'Udinese sta lavorando senza sosta per migliorare nel miglior modo possibile l'organico attualmente a disposizione di mister Andrea Sottil. Il DS del club bianconero, Pierpaolo Marino, vuole "vendicarsi" e sta sondando diversi nomi interessanti, ma ben presto potrebbero aprire nuovi spiragli in vista della nuova stagione.

Molti calciatori, al termine del campionato 2021/22, hanno deciso di non rinnovare e di liberarsi a parametro zero. Attualmente vi sono diversi profili svincolati che potrebbero far comodo alla compagine friulana, ma si tratta di semplici ipotesi e suggestioni. Facciamo una panoramica generale dei nomi che potrebbero essere accostati alla nuova Udinese di mister Sottil.