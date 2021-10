Calciomercato Udinese – Il rinforzo in difesa arriverà? / Marino ha un piano

Il team di mercato continua a lavorare già in vista di Gennaio. C'è bisogno urgentemente di nuovi giocatori pronti ad immolarsi per la causa bianconera. Il ruolo che sta avendo più problemi è sicuramente la difesa, dove a parte i tre titolari molto spesso si rimane con la coperta tiratissima .

Nehuen Perez è arrivato carico di belle speranze, ma fino a questo momento non si sta mostrando il giocatore brillante sulla bocca di tutti. De Maio sembra essere sempre di più fuori dal progetto , dato che fino a questo momento non è quasi mai stato impegnato sul rettangolo da gioco.

La società sembra aver individuato un nuovo profilo, che potrebbe fare la differenza ed essere utile alla causa bianconera. Marino lo ha già annotato sul suo taccuino da tempo. Ora bisogna vedere come si evolverà la situazione. Si parla di un centrale in grado di prendersi in un batter d'occhio il posto da titolare. Situazione in evolvere <<<