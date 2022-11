Mercato Udinese | Marino: la prerogativa è rinforzare le corsie laterali

Il team bianconero guidato da Sottil avrà due settimane di ferie in cui potersi riprendere da tutte le fatiche di questa prima parte di stagione, ma se i giocatori vanno in vacanza non sarà la stessa cosa per tutti gli addetti ai lavori. Bisogna sin da subito iniziare a progettare il prossimo calciomercato e per farlo occorre l'aiuto e il supporto da parte di tutti. Nelle ultime ore arrivano diverse notizie importanti per quanto riguarda le corsie laterali. Ecco tutte le ultime.

Intervenire sulle fasce

Marino sarebbe alla ricerca di un esterno destro di esperienza, che possa essere fin da subito pronto per giocare. Diversi i profili sondati, sia in Italia che all'estero. Karsdorp potrebbe essere un'opportunità, anche se il suo stipendio potrebbe essere proibitivo per le casse bianconere. In uscita, invece, potrebbe esserci Ebosele. L'irlandese piace soprattutto all'estero e potrebbe andare via in prestito per fare esperienza altrove. L'Udinese non vede l'ora di poter accogliere un acquisto di questo tipo.