Mercato Udinese – Schira conferma: “Marino regista dell’operazione…”

Non nascondiamoci. L'Udinesenelle ultime stagioni in attacco ha avuto principalmente dei flop. Ad oggi la società del patron Giampaolo Pozzo, sta cercando di migliorare in tutti i modi un reparto assortito in malo modo. Prima di tutto bisogna lavorare alle uscite e solo dopo si può pensare a qualche colpo. Giocatori destinati e pronti per far infiammare la piazza. Nelle ultime ore il D.S. Marino sta lavorando con una regolarità spaventosa, per poter piazzare più di qualche esubero. Il lavoro delle ultime ore è stato notato da Nicolò Schira. Il guru del calciomercato annuncia che una trattativa va verso la chiusura. Scopri assieme a noi il calciatore al centro dell'articolo: il bomber può dire addio <<<