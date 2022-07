Mercato Udinese | Marino è scatenato: due nomi in entrata e tre in uscita

1 di 4

Nuovo terzino in arrivo

Pierpaolo Marino

Con l'infortunio di Leonardo Buta, il DS bianconero Pierpaolo Marino è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, pare che il nuovo obiettivo dell'Udinese sia il difensore Adam Masina. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Italia, che gradirebbe dopo diverse stagioni poco felici in Inghilterra.

Il difensore marocchino è alla ricerca di una nuova esperienza, magari proprio nel Bel Paese, per potersi mettere in gioco dopo 4 stagioni tutt'altro che positive con la maglia del Watford. Il club britannico valuta il difensore almeno 3 milioni di euro, dopo averlo acquistato nel 2018 per 5 milioni dal Bologna.

Su di lui ci sarebbero anche altri club, ma l'Udinese avrebbe una corsia preferenziale per gli ottimi rapporti tra i due club della famiglia Pozzo.

Masina è un terzino sinistro molto duttile, poiché può ricoprire anche altri ruoli, tra cui il difensore centrale e il mediano. Il 28enne marocchino tornerebbe volentieri in Italia, dopo aver militato nel Bologna dal 2001 al 2018, squadra con cui ha totalizzato 4 gol e 7 assist in 131 presenze.