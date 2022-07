News Udinese | Marino ha deciso, Sottil pure: giovane in direzione Serie C

Un giovane bianconero, che ha già esordito in campionato, potrebbe ben presto essere ceduto in Lega Pro. Ecco di chi stiamo parlando

Il club bianconero è una delle migliori squadre in Italia per quanto riguarda lo scouting la crescita dei giovani talenti. Tant'è che molti giocatori, scoperti dagli osservatori della società friulana negli anni scorsi, oggi sono diventati dei calciatori importanti e e giocano in grandi club. Non è un segreto, dunque, che i talenti dell'Udinese siano molto richiesti anche all'estero. Tuttavia, per farli crescere nel migliore dei modi e per fargli fare esperienza, spesso è necessario cederli in prestito in club che possano garantire maggiore minutaggio. Un giovane del vivaio, che da ormai qualche mese è entrato a far parte stabilmente della prima squadra, potrebbe essere ceduto in Serie C. Ecco di chi stiamo parlando.

Il calciatore in questione è Riccardo Pinzi, giovane talento del vivaio bianconero, che ben presto potrebbe abbandonare l'Udinese per fare esperienza proprio in Lega Pro. Si tratta di un centrocampista centrale classe 2003. E' molto duttile, infatti è in grado di giocare anche come trequartista. E' molto fisico e bravo nel gioco aereo, considerando i suoi 186 cm di altezza. Nonostante la sua giovane età, ha già esordito con la maglia della prima squadra in Serie A, nell'ultima giornata dello scorso campionato contro la Salernitana. Inoltre, è stato uno dei protagonisti della cavalcata scudetto dell'Udinese under-19, che ha conquistato il titolo di Primavera 2.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, pare il DS bianconero, Pierpaolo Marino, e mister Sottil abbiano deciso di cedere Pinzi con la formula del prestito ecco, con durata annuale o biennale. La speranza del tecnico piemontese è che il centrocampista classe 2003 torni dal prestito pronto per il salto di categoria, per poter puntare su di lui e renderlo un elemento fondamentale del presente e soprattutto del futuro. Per lui, dunque, si prospetta una stagione lontana da Udine. Sicuramente un'esperienza in un campionato difficile e competitivo come la Serie C può soltanto renderlo migliore.