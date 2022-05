Mercato Udinese – Marino studia l’affare / Un baby fenomeno in bianconero

Il team bianconero continua il suo momento di crescita . Stiamo parlando di una squadra che da quando ha avuto il cambio di mister sembra essere completamente rinata. Nel mese di Aprile il team guidato da Gabriele Cioffi è stato il secondo migliore (per rendimento) di tutta la Serie A.

Ora ci sarà un'altra partita molto importante e sicuramente da non sottovalutare. Alla Dacia Arena di Udine arriverà lo Spezia di Thiago Motta. Una società che ha ancora bisogno di due punti per ipotecare la salvezza e di conseguenza darà il massimo sul campo da gioco, dal primo all'ultimo minuto.

Mentre la squadra pensa solo al campo ed è interessata a chiudere nel miglior modo possibile questa stagione. La società inizia a muoversi sul mercato in vista della nuova annata che è oramai alle porte. Non perderti il vero e proprio colpo dell'anno. Un baby fenomeno argentino in bianconero. Un affare clamoroso <<<