Calciomercato Udinese – Ci siamo: ora Marino mette il turbo! / Fa sul serio

La premessa è sempre la stessa... il tempo continua a procedere ininterrottamente e il 31 agosto è alle porte. L'Udinese non è l'unico club "in difficoltà". Ci sono tante situazioni come quella della società friulana. Basta pensare a quella dei biancocelesti che a causa dell'indice di liquidità non hanno ancora potuto tesserare i nuovi acquisti. Sono tanti i dirigenti sportivi che si stanno dando da fare anche se continua a rimanere un mistero il perché ci si debba ridurre (quasi) sempre all'ultimo secondo. Ma arriviamo al punto. Questo articolo è stato scritto per cercare di fare nel migliore dei modi il punto della situazione sul reparto offensivo bianconero. Tutte le strade portano a 4 nomi <<<