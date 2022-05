Calciomercato Udinese – Marino vola in Inghilterra / Parte la trattativa

Il team bianconero continua il suo momento di crescita . Tutte le squadre affrontate negli ultimi due mesi hanno dovuto fare una fatica bestiale per poter uscire dalla Dacia Arena con dei punti guadagnati. L'ultimo esempio è quello costruito dai campioni d'Italia che hanno dovuto giocare al massimo per raggiungere i tre punti finali.

Non è un caso che l'Udinese proprio assieme ai neroazzurri è la migliore società come rendimento nel mese di aprile. Una media punti spaventosa che si aggira intorno ai 2,2 per partita. Ora la squadra è entrata in fiducia e di conseguenza non si vuole uscire da questo tunnel positivo.