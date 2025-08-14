Sono già diverse le cessioni importanti arrivate nel corso di questa sessione di mercato per la squadra bianconera di Udine. Tanti calciatori che hanno sempre fatto la differenza che stanno cercando di dire la loro sotto tutti i punti di vista.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Marotta colpisce i Pozzo: richiesta da 20 milioni
udinese
Calciomercato Udinese – Marotta colpisce i Pozzo: richiesta da 20 milioni
Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero colpire in maniera definitiva i Pozzo. Tutto è pronto per un affare da circa 20 milioni di euro
La squadra nel corso delle ultime ore ha ricevuto un nuovo forte interesse per uno dei suoi pezzi pregiati e la richiesta arriva direttamente dai neroazzurri di Milano. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA