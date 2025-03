Calciomercato Udinese – Marotta su Lucca? Macché, ci sono tre obiettivi

Beppe Marotta continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. I dettagli sul futuro del calciatore e degli altri obiettivi

Nicola Badursi 21 marzo - 11:03

Il futuro bianconero — Una grande stagione quella che questa Udinese sta mettendo a referto. La squadra allenata da Mister Kosta Runjaic è senza ombra di dubbio uno dei team più in forma di tutto il campionato. Quest'annata il sogno Europeo continua a non essere messo da parte.

Il motivo? Tanti calciatori che si stanno mettendo in mostra e di conseguenza nel corso della prossima estate verranno avvicendati dai migliori club del nostro campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sui tre calciatori messi sotto osservazione da Beppe Marotta <<<

Prima Lucca — Ieri l'assaggio a San Siro da "padrone di casa" con la maglia della Nazionale e chissà che dal prossimo agosto non possa vivere il campo da gioco della città meneghina come la sua nuova dimora. Lorenzo Lucca piace e non poco alla dirigenza neroazzurra e i bianconeri lo hanno capito benissimo.

La richiesta è sempre di 30 milioni di euro, con il club di Milano che è convinto di poter trovare nelle sue giocate quello che sta mancando nel corso di quest'annata soprattutto quando Lautaro e Thuram non possono scendere sul campo da gioco. Non solo il bomber...

Coppia di centrali — Oltre il centravanti, l'Inter ha messo sotto osservazione anche i due difensori centrali dell'Udinese. Sia Jaka Bijol che Oumar Solet sono sul taccuino di Beppe Marotta e chissà che non possa essere confezionato un clamoroso triplo affare di mercato. In questo caso l'Udinese non ha intenzione di cedere la sua coppia di centrali per una cifra al di sotto dei 45/50 milioni di euro.

