Calciomercato Udinese – Marotta lo scarica e Pozzo prepara il colpaccio

Beppe Marotta sembra essere pronto per privarsi delle prestazioni di un esterno di centrocampo decisamente interessante. Un calciatore che nel corso di questa stagione ha avuto pochissimo spazio e proprio per questo motivo potrebbe dire addio alla compagine neroazzurra .

Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli in vista della prossima sessione di mercato con diverse squadre e società interessate alle prestazioni di uno dei pupilli del direttore del club campione d'Italia. Tutti i dettagli sul nuovo nome per l'Udinese <<<