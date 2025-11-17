mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Marotta vuole Solet! Il punto sull’affare

udinese

Calciomercato Udinese – Marotta vuole Solet! Il punto sull’affare

Il presidente dei neroazzurri sta lavorando sul mercato per regalare a Christian Chivu una rosa di primissimo livello: ecco tutti i dettagli
Redazione

Calciomercato Udinese – Marotta vuole Solet! Il punto sull’affare- immagine 1

La settimana è iniziata e per i bianconeri si avvicina a grandi passi il possibile ritorno sul campo da gioco. La squadra allenata da mister Kosta Runjaic se la dovrà vedere contro il Bologna nel corso del prossimo weekend. Un impegno tutt'altro che semplice.

Nel frattempo tiene banco anche una possibile cessione futura, un calciatore che piace moltissimo alle società d'alta classifica e che nel corso delle prossime settimane potrebbero iniziare una trattativa vera e propria. Tutti i dettagli sull'interessamento delle big <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA