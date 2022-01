Calciomercato Udinese – Il Marsiglia lo vuole / Pronta la richiesta shock

Il secondo giocatore ad avere i riflettori puntati, potrebbe cedere alle avance di uno dei club più forti di tutta la Francia. Una trattativa che sicuramente non sarà facile, ma in cui l'Udinese vuole dettare le sue condizioni. Resta un rebus da risolvere il prima possibile, per poter far andare a dormire tranquillamente i supporters friulani.