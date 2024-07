Calciomercato Udinese – Martins prepara le valigie: cessione alle porte

Il centrocampista o esterno d'attacco brasiliano è pronto a salutare definitivamente l'Udinese, nonostante non abbia ancora mai esordito con la maglia bianconera. Matheus Martins dopo un anno e mezzo con la maglia del Watford ha deciso e tornerà ufficialmente in Brasile . La trattativa sembra essere già alle battute finali.

Ennesima plusvalenza per la dirigenza che cede le prestazioni del calciatore al Botafogo per una cifra vicinissima ai 10 milioni di euro. Un affare lampo con la squadra che perde totalmente le prestazioni di un calciatore su cui non ha mai fatto chissà quale affidamento.