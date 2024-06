Mercato Udinese / Martins via da Udine? Il calciatore: “Il mio sogno è…”

Matheus Martins dopo un anno e mezzo di apprendistato con il Watford, non vede l'ora di potersi mettere in mostra anche se il suo cartellino è ancora legato all'Udinese. La sensazione, però, è che tutto possa cambiare da un istante all'altro con il club bianconero pronto a cedere il cartellino di un ragazzo che è stato pagato sei milioni , ma non ha mai avuto la possibilità di esordire in prima squadra.

Lo stesso calciatore ha detto la sua sul futuro in un podcast chiamato "Charla Podcast". Il punto sul suo futuro: "Dal Flamengo non è arrivato nulla né a me né tramite il mio procuratore, ho notato solo che era uscita questa speculazione. Spero che si aprano finestre di mercato in Europa, ma il mio sogno più grande sarebbe quello di giocare in Premier League, vediamo cosa succederà. L'esperienza in Championship mi ha aiutato a formarmi, basti pensare che è un campionato dove giocano calciatori mandati in prestito da top club come Manchester City e Manchester United, si tratta quindi di una lega molto dura. Sono al Watford da un anno e mezzo, con 50 partite alle spalle, avendo giocato praticamente sempre. La Premier League resta però secondo me la creme de la creme".