Mercato Udinese – Martins sempre più vicino / Derby tra Watford e friulani

Il team bianconero sembra essere sempre più vicino alla chiusura per l'affare che riguarda il brasiliano Matheus Martins. Si parla di un team sempre attento alla crescita dei giovani sia dentro che fuori dal nostro continente e di conseguenza ci si muove sul mercato proprio in pieno stile friulano. L'obiettivo è quello di scovare diversi talenti in giro per il mondo e poi poterseli assicurare in ottica futura. Dal Brasile sono sicuri che per l'arrivo di Martins si tratta di una semplice questione di tempo. Nelle ultime ore, però, è arrivato anche un altro piccolo dettaglio che cambia irrimediabilmente tutti li scenari su questo affare.