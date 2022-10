Udinese | Martins: ” Voglio giocare in Europa. La trattativa è in corso”

Il talento brasiliano ha parlato al termine della sfida con il Botafogo terminata 2-2, grazie a un suo gol che ha sancito la rimonta

Redazione

Matheus Martins, il talento brasiliano su cui ha messo gli occhi la dirigenza bianconera per rinforzare il reparto offensivo, ha conferma l'esistenza di una trattativa con i Pozzo per il suo approdo in Europa. La notizia è ripresa da globo.com che sottolinea anche la grande voglia di Europa del giovane attaccante carioca. L'Udinese lo sta trattando, come da noi raccontato, e per lui ha già avanzato diverse offerte: l'ultima pochi giorni fa, di 8 milioni di euro (con il Flu che ne vorrebbe 9).

Martins è reduce dal rigore procurato contro il Botafogo e dalla rete del 2-2 siglata da subentrato. In un'intervista dopo la partita, il giovane ha ammesso di essere a conoscenza di trattative in corso. Ha anche rivelato il desiderio di giocare in Europa e che realizzerà il sogno quando verrà il tempo. "Stanno speculando su questo, ma finora quello che so è che i negoziati sono in corso. Non so a che punto siano. Voglio giocare all'estero, in Europa, penso che accadrà al momento giusto. Se deve succedere ora, accadrà, se succederà dopo, nessun problema".

La trattativa — Come riportato da Di Marzio, l'Udinese ha offerto 8 milioni di euro, e che il Fluminense ha fatto una controfferta di 9 milioni per l'85% del cartellino del giocatore. L'auspicio del Tricolor è che il giocatore rimanga in Brasile fino alla fine della stagione in corso. La prima proposta del club italiano era stata di 5 milioni di euro . Successivamente i bianconeri hanno offerto 7 milioni di euro per il 90% dei diritti dell'atleta - l'altro 10% sarebbe andato al Fluminense -, ma non si era mai trovata la quadra. Ora l'offerta è aumentata. Da altra parte la Fluminense, vista la propria situazione finanziaria, ha la volontà di cedere il giocatore. Per quanto riguarda il suo arrivo in Italia, l'Udinese al momento non può tesserare un altro extracomunitario perché ha finito gli slot. Così, avanza l'ipotesi di un prestito al Watford fino a giugno. Vedremo.