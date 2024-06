Mercato Udinese / Masina futuro scritto? Cairo ha deciso: tutti i dettagli

Adam Masina e il suo futuro è già stato scritto? Sicuramente la seconda parte di stagione con la maglia del Torino è stata a dir poco incredibile. Non dimentichiamo che l'inizio d'annata con la maglia dell'Udinese sembrava averlo messo fuori dai radar, ma in pochissimo tempo è riuscito a rilanciarsi totalmente.

Un grande lavoro soprattutto del tecnico Ivan Juric che è riuscito a renderlo un grandissimo braccetto di difesa. Urbano Cairo in queste ore ha deciso di esercitare il riscatto e di conseguenza versare il milione di euro nelle casse della squadra friulana. Il primo addio per i bianconeri è ufficiale e per un giocatore che va ce n'è uno che firma. Ecco tutti i dettagli dell'affare Lorenzo Lucca <<<