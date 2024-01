Mercato Udinese | Masina lascia i friulani: è fatta per il prestito al Toro

Il difensore marocchino partirà in serata per raggiungere la capitale piemontese. Decisiva la volontà di trovare più minutaggio

Masina lascia l'Udinese. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, è stato trovato a sorpresa l'accordo per il prestito con il Torino. Il centrale marocchino ha trovato poco spazio con Cioffi, solo 5 presenze in stagione tra Serie A e Coppa Italia e ha deciso di partire per trovare più minutaggio. In questi minuti si stanno definendo i dettagli burocratici, poi il giocatore partirà alla volta del club granata. E 'atteso a Torino in serata. Domani mattina le visite mediche.