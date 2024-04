Una partita in cui ha vinto la paura quella tra l'Udinese e il Sassuolo . Le due squadre si sono date battaglia sin dai primi minuti, ma nessuna ha fatto all-in per cercare di trovare i tre punti finali. Da una parte, però, i bianconeri non hanno potuto contare su uno dei loro migliori calciatori.

Lazar Samardzicdopo le ottime prove con la Serbia è tornato in quel di Udine per guidare la squadra alla salvezza ed invece è rimasto inghiottito e bloccato dalla mediana avversaria. Un match non di primissimo livello e in cui bisognava fare certamente di più. La sensazione è che il calciatore inizi già a pensare al suo futuro e quello che potrebbe succedere da qua a Luglio.