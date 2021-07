Calciomercato Udinese – Maxi offerta per i due calciatori: le ultime

Maxi offerta in partenza. Ecco chi sono gli ultimi due obiettivi finiti nel mirino di Pierpaolo Marino. Ecco cosa c'è da sapere. Nomi e cifre

L'Udinese è attivissima sul mercato. La società era stata molto chiara. Prima di comprare si doveva vendere . Le cessioni di De Paul e Musso hanno portato bei soldi nelle casse della società e adesso la famiglia Pozzo sta rispettando la parola data . A breve arriveranno Glik e Marco Silvestri ma è come se i due calciatori fossero già dell'Udinese. Il mercato dei friulani però è appena cominciato. Ci sono ancora delle lacune che devono essere coperte. Ai piani alti lo sanno e stanno facendo il possibile per colmarle. Ecco gli due nomi finiti nel mirino della dirigenza bianconera, i nomi e la maxi offerta <<<

Sono due i calciatori che sarebbero finiti nel mirino di Pierpaolo Marino. C'è un solo problema. L'Udinese non è l'unico club a seguirli. I due ragazzi hanno brillato nell'ultimo periodo e adesso sarebbero diverse le squadre che starebbero facendo di tutte per potersi aggiudicare i loro cartellini. Ma basta con le chiacchiere. Ecco di chi stiamo parlando.

Il primo nome ci porta in Francia, in Ligue 1. Più precisamente, questa volta ci troviamo nel Rennes. Il calciatore finito nel mirino dell'Udinese sarebbe Brandon Soppy. 19 anni, terzino destro velocissimo e con un valore di mercato non di poco conto. La squadra francese vorrebbe non meno di 7 milioni di euro. Su di lui ci sarebbero anche il Watford e il Celtic. All'occorrenza può fare anche il difensore centrale. La possibile partenza di Larsen spaventa la dirigenza friulana che sarebbe sulle tracce del miglior sostituto possibile. Ma passiamo al secondo nome.