Mercato, Jajalo verso l’addio a gennaio: su di lui Crotone e diverse squadre di B

UDINE – Il futuro di Mato Jajalo con ogni probabilità sarà lontano da Udine. Il centrocampista bosniaco classe 1988 infatti non rientra più nei piani di Luca Gotti, che lo ha relegato all’ultimo posto nella gerarchia del centrocampo friulano. Come riportato da Tuttomercatoweb Jajalo può partire a gennaio, anticipando così di sei mesi la scadenza del suo contratto con i bianconeri. Sul bosniaco c’è l’interessamento del Crotone, alla ricerca di esperienza per inseguire una sperata salvezza in Serie A. Non è da escludere però che Jajalo possa decidere di andare a giocare in Serie B, dove diversi club hanno già chiesto informazioni e dove il bosniaco avrebbe la certezza di giocare titolare.